Смешно и актуально: лучшие анекдоты апреля
Новая порция свежих шуток от "Утро. ру" поднимет настроение и поможет отвлечься в самоизоляции
От души рассмешить может подборка свежих, еще не ставших баяном, анекдотов и приколов.
- Профессор преображенский сидит, склонив голову. Рядом ему вторит Шариков: "Ну не, если бы вы меня не переделали, то сейчас бы вместе гулять ходили, ну!
- На третий месяц карантина подъезды заполонили объявления. "Меняю гречку и туалетную бумагу на адрес подпольного парикмахера!".
- Собрался мужик поехать в Москву к любовнице в карантин. Несколько часов промучился, но оформить пропуск не смог. Поехал так. Останавливает его сотрудник ДПС:
-Добрый день, ваш пропуск, пожалуйста!
-Нет у меня. Честно скажу, к любовнице еду.
– Цифровой пропуск на телефоне покажите!
Открываю недавнее фото жены. На нем она сидит в обнимку с тещей.
Тот внимательно смотрит и говорит:
– Ой, у вас служебный, как и у меня! Езжайте!
- Ругаются муж с женой, тот ей в сердцах говорит:
-Ладно, ты права, пусть будет так как ты хочешь!
– Ну нет уж! Я все-таки передумала !
- Семейная пара после спектакля стоит в гардеробе. Тут жена еле слышно шепчет:
– Чего это ты раздухарился! Ишь сколько дал на чай гардеробщику!
– Милая, а ты глянь, что за шубу он тебе принес!
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