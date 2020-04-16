Новая порция свежих шуток от "Утро. ру" поднимет настроение и поможет отвлечься в самоизоляции

От души рассмешить может подборка свежих, еще не ставших баяном, анекдотов и приколов.



Профессор преображенский сидит, склонив голову. Рядом ему вторит Шариков: "Ну не, если бы вы меня не переделали, то сейчас бы вместе гулять ходили, ну!





На третий месяц карантина подъезды заполонили объявления. "Меняю гречку и туалетную бумагу на адрес подпольного парикмахера!".





Собрался мужик поехать в Москву к любовнице в карантин. Несколько часов промучился, но оформить пропуск не смог. Поехал так. Останавливает его сотрудник ДПС:

-Добрый день, ваш пропуск, пожалуйста!

-Нет у меня. Честно скажу, к любовнице еду.

– Цифровой пропуск на телефоне покажите!

Открываю недавнее фото жены. На нем она сидит в обнимку с тещей.

Тот внимательно смотрит и говорит:

– Ой, у вас служебный, как и у меня! Езжайте!





Ругаются муж с женой, тот ей в сердцах говорит:

-Ладно, ты права, пусть будет так как ты хочешь!

– Ну нет уж! Я все-таки передумала !





Семейная пара после спектакля стоит в гардеробе. Тут жена еле слышно шепчет:

– Чего это ты раздухарился! Ишь сколько дал на чай гардеробщику!

– Милая, а ты глянь, что за шубу он тебе принес!







