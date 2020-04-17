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Поможет от блох и сухой кожи: неожиданные свойства хозяйственного мыла

Поможет от блох и сухой кожи: неожиданные свойства хозяйственного мыла
Фото ИТАР-ТАСС/ Алексей Майшев
Это дешевое средство для помощи по хозяйству избавляет от многих проблем

Большинство хозяек уже давно не пользуются хозяйственным мылом. Однако ситуация в стране меняется, и многие начинают припоминать "бабушкины секреты". Это универсальное средство можно использовать в стиральной машине вместо порошка.

Достаточно натереть мыло на терке и добавить его в машинку. Гипоаллергенное средство подойдет и для детской одежды. Еще с таким мылом можно принимать душ и периодически использовать его вместо шампуня.  

Если умывать лицо один – два раза в день, оно отлично подсушит кожу и поможет избавиться от угревой сыпи, уверяют авторы канала "Три поколения" в "Яндекс Дзен".

Кроме того, хозяйственное мыло обладает целебными свойствами – с помощью него можно вылечить насморк. Для этого нужно несколько дней подряд обрабатывать ватным мыльным тампоном ноздри.

Но все же таким средством не стоит сильно злоупотреблять, так как оно заметно сушит кожу. А перед применением следует проконсультироваться с врачом, чтобы избежать проблем со здоровьем. 

Недорогое мыло подходит и для мытья полов. Его нужно натереть на терке и добавить в воду для мытья – хватит небольшого количества.

Универсальное средство поможет избавиться от нарывов. Целебный компресс делается так: репчатый лук и мыло натираем на терке, добавляем сахарный песок. Все в равных пропорциях. Такой компресс нужно приложить на нарыв на ночь, и к утру он прорвется.

Хозяйственным мылом также можно мыть посуду. А еще мыло поможет в заботе о домашних любимцах – с его помощью можно избавить животных от блох. Нужно тщательно намылить питомца и повторять такие процедуры до получения результата.

И, главное, хозяйственное мыло убивает бактерии.

Ольга ФЕДОРОВА

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