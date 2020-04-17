COVID-19 не оказал влияния на проблемы отечественного ВПК

В условиях распространения коронавируса в России актуализировался вопрос о влиянии COVID-19 на деятельность отечественного ВПК. Член-корреспондент Российской академии РАН Константин Сивков рассказал, какие меры приняты для помощи пожилым сотрудникам предприятий и есть ли проблемы с выполнением заказов на фоне борьбы с вирусной угрозой

Россия сегодня находится в тройке лидеров по поставкам оружия и военной техники зарубежным странам. Технологии и передовые разработки обеспечили основу этого успеха. Однако существует ряд определенных вопросов, негативно отражающихся на работе отечественного ВПК. И дополнил этот спектр COVID-19. Коронавирус не обошел стороной и Россию – сегодня у нас в стране насчитывается более 27000 инфицированных.

Сивков отметил, что часть предприятий ВПК были вынуждены приостановить работу. Функционируют лишь те организации, чья деятельность не может быть прервана по причине их стратегического значения. Для их сотрудников (особенно пожилых) введены специальные меры обеспечения безопасности, вплоть до предоставления транспорта от дома до работы.

Эксперт отметил, что продукция российского ВПК поставляется по выгодным ценам для покупателей, зачастую стоимость в несколько раз ниже западных аналогов. В свете этого говорить о завышении цен нет никаких оснований. Государство в первую очередь ориентирует ВПК на внутренний рынок, однако далеко не всегда отечественная продукция бывает на нем востребована.

Сивков полагает, что для стабилизации внутреннего рынка РФ будет целесообразным продавать военную продукцию в стране с минимальными наценками. Это позволит загрузить предприятия и кратно поднять внутренний спрос. Некоторые ошибочно считают, что загрузку российского ВПК могут обеспечить зарубежные заказы. Но это не всегда верно: государства не станут покупать оружие у своих врагов, поскольку подобные закупки – аспект не только экономический, но и политический.



"Союзники США никогда не будут покупать российское оружие. Такая же ситуация с РФ и Китаем",

– заявил Сивков в интервью, опубликованном на сайте ВПК-Новости.

Военный аналитик обратил внимание, что сегодня отечественный ВПК не обеспечивает в полной мере потребности российской армии, несмотря на подавляющее число внутренних заказов. В данных условиях говорить о повышении экспорта целесообразно. Сивков полагает, что в приоритете должно стоять решение вопроса с национальными потребностями.

Отдельной проблемой стоит собственная необеспеченность предприятий ВПК всеми необходимыми комплектующими. В результате Россия вынуждена приобретать их за рубежом. Как отметил Сивков, постепенное восстановление ряда производств идет, однако этого недостаточно. По мнению аналитика, отличной мерой поддержки в этом случае выглядит объединение всех предприятий ВПК в один комплекс.

"ВПК должен быть комплексом, начиная от предприятий, занимающихся выпуском первичных базовых элементов и кончая выпуском конечной продукции",

– заявил он. Эксперт подчеркнул, что подобное решение позволит снизить цены на продукцию ввиду отсутствия наценки между внутренними производствами.

Военный аналитик выразил мнение, что не все предприятия видят плюсы от объединения в единый комплекс ВПК. Как считает Сивков, дело не только в наличии коррупции, но и особенностях политического строя, которые нельзя игнорировать. Любое предприятие в условиях капитализма работает только над увеличением своей прибыли, что негативно сказывается на работе всего ВПК. "Предприятие должно работать в интересах обеспечения потребностей общества", – заявил Сивков, дополнив, что это, к сожалению, возможно только при социалистическом строе.