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В режиме онлайн и без паломников: в Иерусалиме сходит Благодатный огонь

В режиме онлайн и без паломников: в Иерусалиме сходит Благодатный огонь
Фото: Muhesen Amren/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Церемония впервые за 10 веков проходит без присутствия верующих

В главной святыне христиан – Храме Гроба Господня в Иерусалиме – утром 18 апреля началась церемония схождения Благодатного огня. В этом году из-за пандемии коронавируса обряд проходит в закрытом режиме.

Верующих, которые обычно стекаются в Иерусалим десятками тысяч, не допустили к Храму. На площади возле него нет никого, кроме полиции. Стать свидетелями этого таинства люди смогут лишь с экранов телевизоров или компьютеров, трансляцию ведет и РИА "Новости". 

Ключ от храмовых ворот пронес лишь иеромонах Армянской церкви, за ним в Храм вошли члены ассирийской христианских церквей и коптской. Затем, по традиции, патриарх Иерусалима трижды обойдет крестным ходом Кувуклию – часовню над гробом Христа, а после помолится о схождении Благодатного огня. Эта часть церемонии начнется с минуты на минуту. 

Участвуют лишь 10 человек: представители Храма Гроба, Армянской, Сирийской и православных церквей, а также копты, рассказывал глава департамента по делам диаспоры и мировых религий МИД Израиля Акива Тор тому же агентству. 

После схождения представители Греческой православной церкви принесут огонь к Яффским воротам. Затем они отдадут его представителям церквей из разных стран прямо в самолеты, которые будут находиться в аэропорту Бен-Гурион. В Россию Благодатный огонь привезут во Внуково, но верующие не будут его встречать. Его доставят в Храм Христа Спасителя, а передача в другие храмы состоится после отмены режима самоизоляции в стране, сообщали в пресс-службе Фонда Андрея Первозванного РИА "Новостям". Прихожане не смогут участвовать в пасхальных богослужениях и крестном ходе в России. 

Благодатный огонь – это символ нерукотворного света Воскресения Христова, о котором говорил апостол Петр. Он сходит каждый год накануне Пасхи. И хотя эта церемония случается регулярно, верующие считают, что его появление – это чудо. 

Полина ИВАНОВА

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