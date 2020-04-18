В режиме онлайн и без паломников: в Иерусалиме сходит Благодатный огонь
В главной святыне христиан – Храме Гроба Господня в Иерусалиме – утром 18 апреля началась церемония схождения Благодатного огня. В этом году из-за пандемии коронавируса обряд проходит в закрытом режиме.
Верующих, которые обычно стекаются в Иерусалим десятками тысяч, не допустили к Храму. На площади возле него нет никого, кроме полиции. Стать свидетелями этого таинства люди смогут лишь с экранов телевизоров или компьютеров, трансляцию ведет и РИА "Новости".
Ключ от храмовых ворот пронес лишь иеромонах Армянской церкви, за ним в Храм вошли члены ассирийской христианских церквей и коптской. Затем, по традиции, патриарх Иерусалима трижды обойдет крестным ходом Кувуклию – часовню над гробом Христа, а после помолится о схождении Благодатного огня. Эта часть церемонии начнется с минуты на минуту.
Участвуют лишь 10 человек: представители Храма Гроба, Армянской, Сирийской и православных церквей, а также копты, рассказывал глава департамента по делам диаспоры и мировых религий МИД Израиля Акива Тор тому же агентству.
После схождения представители Греческой православной церкви принесут огонь к Яффским воротам. Затем они отдадут его представителям церквей из разных стран прямо в самолеты, которые будут находиться в аэропорту Бен-Гурион. В Россию Благодатный огонь привезут во Внуково, но верующие не будут его встречать. Его доставят в Храм Христа Спасителя, а передача в другие храмы состоится после отмены режима самоизоляции в стране, сообщали в пресс-службе Фонда Андрея Первозванного РИА "Новостям". Прихожане не смогут участвовать в пасхальных богослужениях и крестном ходе в России.
Благодатный огонь – это символ нерукотворного света Воскресения Христова, о котором говорил апостол Петр. Он сходит каждый год накануне Пасхи. И хотя эта церемония случается регулярно, верующие считают, что его появление – это чудо.
СМИ: Санкт-Петербург окружат блокпостами
В городе планируют ввести пропускную систему вслед за Москвой
Путин отменил Парад Победы 9 мая из-за коронавируса
Торжественную часть мероприятий, приуроченных к празднованию окончания ВОВ, перенесли на другую дату
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Французы определили температуру гибели коронавируса
- СМИ: Белоруссия обманула ВОЗ о ситуации с коронавирусом
- Посол КНР: вирус COVID-19 завезли в Ухань
- Коронавирус вывел из строя очередной авианосец
Здоровье
- Повысят иммунитет: привычные продукты защитят от вирусов
- От боли в коленях и пояснице: простая гимнастика укрепит суставы
- Природное средство для потенции: как повысить тестостерон
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик