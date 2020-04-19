Комплекс упражнений для спины поможет снять боль

Проблемы с позвоночником многих начинают мучить еще в молодости, а возрастом проблема усугубляется. Бороться с болями в мышцах можно и нужно. На помощь придет лечебная гимнастика, которая научит расслабляться, снизит болевые ощущения и позволит избежать появления серьезных последствий проблем со спиной.

Самое важно при выполнении комплекса упражнений для пенсионеров – это прислушиваться к своим ощущениями. Боли быть не должно. Старайтесь адаптировать каждый элемент под возможности своего тела.

Первое упражнение нацелено на развитие гибкости. Для его выполнения нужно встать на пол, расставить ноги шире плеч. Затем на вдохе поднять руки вверх и встать на носочки, при этом нужно стараться максимально вытянуть позвоночник.

Для второго упражнения надо сесть на колени, чтобы ягодицы оказались между стоп. На вдохе вытяните верхнюю часть туловища вверх, а затем наклонитесь вперед – в идеале лоб должен коснуться пола. В таком положении нужно задержаться на 20 секунд. Этот элемент направлен на снятие напряжения в шейном отделе позвоночника.

Для третьего упражнения наклонитесь руками вниз и немного пройдите ими вперед. Ваша поза должна напоминать треугольник. В таком положении старайтесь максимально вытянуть спину, опираясь на руки.

Следующее упражнение выполняется на полу. Лягте на спину и согните ноги в коленях, в руки вытяните в разные стороны. Теперь вам надо класть колени то с одной стороны тела, то с другой. Выполнять элемент для расслабления поясницы надо медленно.

Заключительный элемент делается на полу. Встаньте на четвереньки и начните выполнять "кошку": максимально прогибайте позвоночник вниз, а затем выгибайте его кверху.

Однако стоит помнить, что при появлении болей или неприятных ощущений, гимнастику нужно прекратить.