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"Хаос пройдет": опубликовано пророчество советского астролога

"Хаос пройдет": опубликовано пророчество советского астролога
Фото: pixabay.com
Предсказание графа Сергея Вронского обнаружили в архивах после его смерти

Латвийский астролог и целитель граф Сергей Вронский скончался в 1998 г., но его предсказания до сих пор занимают умы многих. Так, недавно были обнародованы пророчества таинственного прорицателя о судьбе России – их обнаружили в архивах астролога уже после его смерти.

Граф Вронский предсказал, что период хаоса в стране пройдет, а залогом тому будет всеобщее единение, передает НТВ. Впрочем, до этого еще далеко, и сейчас в России царит "полный хаос", писал латвийский астролог на заре 90-х гг. XX века.

Загадочный прорицатель также считал, что РФ в будущем станет духовным центром всего мира и объединит народы.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что предсказал России Нострадамус.

Ольга ФЕДОРОВА

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