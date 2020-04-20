Предсказание графа Сергея Вронского обнаружили в архивах после его смерти

Латвийский астролог и целитель граф Сергей Вронский скончался в 1998 г., но его предсказания до сих пор занимают умы многих. Так, недавно были обнародованы пророчества таинственного прорицателя о судьбе России – их обнаружили в архивах астролога уже после его смерти.

Граф Вронский предсказал, что период хаоса в стране пройдет, а залогом тому будет всеобщее единение, передает НТВ. Впрочем, до этого еще далеко, и сейчас в России царит "полный хаос", писал латвийский астролог на заре 90-х гг. XX века.

Загадочный прорицатель также считал, что РФ в будущем станет духовным центром всего мира и объединит народы.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что предсказал России Нострадамус.