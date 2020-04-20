Причина смерти железнодорожника пока неизвестна

В Москве скончался 22-летний защитник столичного ФК "Казанка" Иннокентий Самохвалов. Об этом сообщает пресс-служба московского футбольного клуба "Локомотив", в систему которого входит команда.

Железнодорожники отмечают, что спортсмену стало плохо во время сегодняшней индивидуальной тренировки, но подробности трагедии пока выясняются. В "Локо" потрясены случившимся.

У футболиста остались супруга и сын.

Самохвалов является воспитанником московских железнодорожников с третьего класса. В составе молодежной команды "красно-зеленых" он становился победителем первенства России. С этого сезона выступал за "Казанку", выступающую в третьем по рангу дивизионе российской лиги – ПФЛ.

В "паровозике" Самохвалов сыграл 16 матчей в нынешнем чемпионате, 15 игр – в основном составе.