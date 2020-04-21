Российские компании предупредили об угрозе исчезновения дешевых лекарств
В России из аптек могут исчезнуть дешевые жизненно важные лекарства из-за того, что отечественные компании массово прекратят их производство. Проблема оказалась в том, что максимально допустимая цена на эти медикаменты не позволяет окупить производство, а обвал рубля и удорожание импорта из-за пандемии только ухудшило ситуацию. Об этом стало известно журналистам.
Как пишет "КоммерсантЪ", семь фармацевтических компаний рассказали о рисках прекращения производства 50 международных наименований, которые включены в ЖНВЛП, Минпромторгу в письме. Копия обращения оказалась у издания.
"В числе таких препаратов – жаропонижающее парацетамол, раствор глюкозы, обезболивающее ибупрофен, антигистаминное средство димедрол и другие", – передает газета.
Например, как подчеркнули предприниматели, 20 таблеток парацетамола можно продать максимум за 10,1 руб., а себестоимость производства при этом на 6,45 руб. больше.
Непростая ситуация сложилась из-за падения рубля и того, что из-за коронавируса вырос спрос на импортные товары, стоимость которых увеличилась.
Цены на жизненно важные препараты зафиксировали в 2009 году. В 2014-м, после падения рубля, исчезли некоторые лекарства из-за своей нерентабельности. Как отмечают журналисты, некоторые компании уже перестали делать препараты из этого списка.
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