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Российские компании предупредили об угрозе исчезновения дешевых лекарств

Российские компании предупредили об угрозе исчезновения дешевых лекарств
Фото: pixabay.com
Низкая цена препаратов и пандемия привели к нерентабельности производства

В России из аптек могут исчезнуть дешевые жизненно важные лекарства из-за того, что отечественные компании массово прекратят их производство. Проблема оказалась в том, что максимально допустимая цена на эти медикаменты не позволяет окупить производство, а обвал рубля и удорожание импорта из-за пандемии только ухудшило ситуацию. Об этом стало известно журналистам.

Как пишет "КоммерсантЪ", семь фармацевтических компаний рассказали о рисках прекращения производства 50 международных наименований, которые включены в ЖНВЛП, Минпромторгу в письме. Копия обращения оказалась у издания. 

"В числе таких препаратов – жаропонижающее парацетамол, раствор глюкозы, обезболивающее ибупрофен, антигистаминное средство димедрол и другие", – передает газета. 

Например, как подчеркнули предприниматели, 20 таблеток  парацетамола можно продать максимум за 10,1 руб., а себестоимость производства при этом на 6,45 руб. больше. 

Непростая ситуация сложилась из-за падения рубля и того, что из-за коронавируса вырос спрос на импортные товары, стоимость которых увеличилась. 

Цены на жизненно важные препараты зафиксировали в 2009 году. В 2014-м,  после падения рубля, исчезли некоторые лекарства из-за своей нерентабельности. Как отмечают журналисты, некоторые компании уже перестали делать препараты из этого списка.

Полина ИВАНОВА

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