Низкая цена препаратов и пандемия привели к нерентабельности производства

В России из аптек могут исчезнуть дешевые жизненно важные лекарства из-за того, что отечественные компании массово прекратят их производство. Проблема оказалась в том, что максимально допустимая цена на эти медикаменты не позволяет окупить производство, а обвал рубля и удорожание импорта из-за пандемии только ухудшило ситуацию. Об этом стало известно журналистам.

Как пишет "КоммерсантЪ", семь фармацевтических компаний рассказали о рисках прекращения производства 50 международных наименований, которые включены в ЖНВЛП, Минпромторгу в письме. Копия обращения оказалась у издания.

"В числе таких препаратов – жаропонижающее парацетамол, раствор глюкозы, обезболивающее ибупрофен, антигистаминное средство димедрол и другие", – передает газета.

Например, как подчеркнули предприниматели, 20 таблеток парацетамола можно продать максимум за 10,1 руб., а себестоимость производства при этом на 6,45 руб. больше.

Непростая ситуация сложилась из-за падения рубля и того, что из-за коронавируса вырос спрос на импортные товары, стоимость которых увеличилась.

Цены на жизненно важные препараты зафиксировали в 2009 году. В 2014-м, после падения рубля, исчезли некоторые лекарства из-за своей нерентабельности. Как отмечают журналисты, некоторые компании уже перестали делать препараты из этого списка.