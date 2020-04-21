Свежие шутки от "Утро.ру" поднимут настроение во время карантина

Новые анекдоты и приколы рассмешат и помогут на время забыть о проблемах.

После 50 лет совместной жизни у мужа и жены разные хобби, но один набор лекарств.





– Любимый, через месяц у нас будет год совместной жизни. Как будем отмечать?

– Предлагаю минутой молчания.





За время карантина окружающий мир стал чистым настолько, что в деревни начали возвращаться учителя личностного роста, мерчендайзеры и блогеры.





– Сколько раз в день ты выносишь пакеты с мусором?

– В нашем доме мусоропровод.

– Ужас, не повезло.





В России изобретатели создали маски, которые будут очищаться на солнце.

Медики Санкт-Петербурга: "Вы это серьезно?"





Возлюбленный сделал мне предложение руки и сердца. Пообещал, что буду жить, как в раю. Я тут подумала: а это как – буду ходить без одежды, босая и есть одни яблоки?





– Жена, я зашел в супермаркет. Что-то взять?

– А ты в маске?

– Конечно.

– Тогда возьми кассу.