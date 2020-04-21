Смеяться разрешается: подборка новых анекдотов
Свежие шутки от "Утро.ру" поднимут настроение во время карантина
Новые анекдоты и приколы рассмешат и помогут на время забыть о проблемах.
- После 50 лет совместной жизни у мужа и жены разные хобби, но один набор лекарств.
- – Любимый, через месяц у нас будет год совместной жизни. Как будем отмечать?
– Предлагаю минутой молчания.
- За время карантина окружающий мир стал чистым настолько, что в деревни начали возвращаться учителя личностного роста, мерчендайзеры и блогеры.
- – Сколько раз в день ты выносишь пакеты с мусором?
– В нашем доме мусоропровод.
– Ужас, не повезло.
- В России изобретатели создали маски, которые будут очищаться на солнце.
Медики Санкт-Петербурга: "Вы это серьезно?"
- Возлюбленный сделал мне предложение руки и сердца. Пообещал, что буду жить, как в раю. Я тут подумала: а это как – буду ходить без одежды, босая и есть одни яблоки?
- – Жена, я зашел в супермаркет. Что-то взять?
– А ты в маске?
– Конечно.
– Тогда возьми кассу.
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