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Смеяться разрешается: подборка новых анекдотов

Смеяться разрешается: подборка новых анекдотов
Фото: pixabay.com
Свежие шутки от "Утро.ру" поднимут настроение во время карантина
Новые анекдоты и приколы рассмешат и помогут на время забыть о проблемах.
  • После 50 лет совместной жизни у мужа и жены разные хобби, но один набор лекарств.


  • – Любимый, через месяц у нас будет год совместной жизни. Как будем отмечать?

– Предлагаю минутой молчания.


  • За время карантина окружающий мир стал чистым настолько, что в деревни начали возвращаться учителя личностного роста, мерчендайзеры и блогеры.


  • – Сколько раз в день ты выносишь пакеты с мусором?

– В нашем доме мусоропровод.

– Ужас, не повезло.


  • В России изобретатели создали маски, которые будут очищаться на солнце.

Медики Санкт-Петербурга: "Вы это серьезно?"


  • Возлюбленный сделал мне предложение руки и сердца. Пообещал, что буду жить, как в раю. Я тут подумала: а это как – буду ходить без одежды, босая и есть одни яблоки?


  • – Жена, я зашел в супермаркет. Что-то взять?

– А ты в маске?

– Конечно.

– Тогда возьми кассу.

Дарья ПЕТРОВА

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