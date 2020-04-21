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Раскрыто убийство криминального авторитета Япончика

Раскрыто убийство криминального авторитета Япончика
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вора в законе ликвидировал другой бандит, Россия объявила его в международный розыск

Убийство криминального авторитета Вячеслава Иванькова, более  известного по прозвищу "Япончик", в июле 2009 года заказал другой преступник Илья Симония ("Махо"). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. Таким образом раскрыто одно из громких преступлений начала нынешнего века.

Отмечается, что организатор убийства сейчас скрывается за границей, он объявлен в международный розыск. Суд по ходатайству СК России заочно арестовал Симонию, говорится в пресс-релизе ведомства. Бандита сразу возьмут под стражу на два месяца, как только он будет экстрадирован или явится по своей воле.

Напомним, 28 июля 2009-го Япончика обстреляли, когда "авторитет" выходил из московского ресторана "Тайский слон". Он был ранен в живот. Потерпевшего доставили в больницу, вор в законе перенес не одну операцию, пережил в сентябре клиническую смерть, однако организм все-таки не справился и преступник скончался в клинике 9 октября. Похоронен с помпой на Ваганьковском кладбище.

Как установило следствие, сообщником "Махо" в ликвидации "Япончика" был еще один "авторитетный" бандит Муртаз Шадания. Именно он, считают следователи, доставил винтовку киллеру на место преступления. Последний вел огонь из "ГАЗели", припаркованной у ресторана.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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