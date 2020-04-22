Телеведущего разозлило резкое высказывание политолога о росгвардейцах

Владимир Соловьев выгнал эксперта с Украины Вячеслава Ковтуна во время своего шоу в прямом эфире телеканала "Россия 1". Он потребовал, чтобы политолог покинул площадку, на этот раз "окончательно".

В программе "Вечер с Владимиром Соловьем" ведущий поднял тему несогласованного митинга в столице Северной Осетии. Накануне во Владикавказе прошла акция протеста против мер самоизоляции из-за эпидемии коронавируса, напоминает телеканал "360".

Телеведущего привело в бешенство резкое высказывание Ковтуна о том, что росгвардейцы, прибывшие для наведения порядка, якобы прятались от участников протеста.

В ответ на выпад одиозного эксперта с Украины Соловьев заявил, что сотрудники Росгвардии, напротив, выбрали верную тактику в пресечении конфликта – без применения грубой силы отсекли главных зачинщиков митинга от остальных людей.

В итоге Соловьев выгнал Ковтуна из студии. "Пойдешь пешком в Киев. Это последняя твоя передача", – сказал ведущий.

Отметим, это не первый скандал между Соловьевым и Ковтуном. Ранее телеведущий уже выгонял украинского эксперта из студии, однако позже Ковтун извинился и получил разрешение продолжить участие в шоу.