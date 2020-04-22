Коронавирус может привести к катастрофе библейского масштаба

Пандемия COVID-19 может преподнести еще один неприятный сюрприз человечеству. Люди могут столкнуться с голодом, который еще никто и никогда не видел. О такой возможности предупредил директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.

Чтобы избежать катастрофы, людям необходимо, по его мнению, задуматься о том, как обезопасить себя от продовольственного кризиса заранее. И действовать нужно быстро – нехватка еды может возникнуть в течение нескольких месяцев, говорится на сайте ООН.

Бизли подробно рассказал, что нужно сделать. Во-первых, он считает, что участники боевых действий должны позволять спокойно перевозить гуманитарный груз по миру. Также, по его словам, нужно потратить $350 млн на создание сети логистических центров, которые будут контролировать движение продуктов по всему миру.

Эксперт добавил, что нужно избежать дефицита финансирования, задержек в торговле, а также сохранить доступ к людям, которые голодают.

По последним данным института Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 2,5 миллионов человек. Умерли 177 тысяч 496 пациентов.