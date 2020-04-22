Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

ООН: панедмия грозит миру страшным голодом через несколько месяцев

ООН: панедмия грозит миру страшным голодом через несколько месяцев
Фото: Alberico/Fotogramma/Ropi/www.globallookpress.com
Коронавирус может привести к катастрофе библейского масштаба

Пандемия COVID-19 может преподнести еще один неприятный сюрприз человечеству. Люди могут столкнуться с голодом, который еще никто и никогда не видел. О такой возможности предупредил директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.

Чтобы избежать катастрофы, людям необходимо, по его мнению, задуматься о том, как обезопасить себя от продовольственного кризиса заранее. И действовать нужно быстро – нехватка еды может возникнуть в течение нескольких месяцев, говорится на сайте ООН. 

Бизли подробно рассказал, что нужно сделать. Во-первых, он считает, что участники боевых действий должны позволять спокойно перевозить гуманитарный груз по миру. Также, по его словам, нужно потратить $350 млн на создание сети логистических центров, которые будут контролировать движение продуктов по всему миру. 

Эксперт добавил, что нужно избежать дефицита финансирования, задержек в торговле, а также сохранить доступ к людям, которые голодают. 

По последним данным института Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 2,5 миллионов человек. Умерли 177 тысяч 496 пациентов.

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле

Экономисты озвучили вероятные сценарии развития ситуации вокруг курса валюты на весну 2020 года и рассказали, нужно ли покупать иностранные деньги сейчас

Доллар выше 76 рублей, евро за 82: курс валюты пошел вверх после падения цен на нефть

Курс рубля уже понизился и продолжит падение на фоне неприятных новостей о нефти, считают экономисты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей