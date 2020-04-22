О Владимире Ильиче, у которого было 140 псевдонимов, по сей день ходят слухи и легенды

22 апреля исполняется 150 лет со дня рождения вождя революции Владимира Ильича Ленина (Ульянова). Фигура знаменитого лидера пролетариев до сих пор окутана мифами и тайнами. "Утро.ру" сделало подборку наиболее интересных фактов о нем.

1. Вождь пролетарской революции был дворянином. В семье Ульяновых присутствовали корни многих народов: чувашей, удмуртов, евреев, немцев.

2. В детстве Владимира Ленина крестили по православным традициям. До начала революционной деятельности он равнодушно относился к религиям. Но в зрелом возрасте стал рьяно отрицать существование бога, а религиозный институт называл "ведомством полицейского православия".

3. Вождь революции за всю свою жизнь использовал около 140 псевдонимов: Ленин, Тулин, Ильин и другие. Почему в итоге Владимир Ильич остановился на фамилии Ленин, доподлинно не известно. Самая популярная версия – по названию реки Лена, напоминает "Пятый канал".

4. Владимир Ильич родился в многодетной семье – он был одним из восьми детей. Его старшего брата Александра казнили из-за заговора о покушении на императора Александра III.

5. Лидер российских революционеров ХХ в. с золотой медалью окончил Симбирскую гимназию. В его аттестате была всего одна четверка – по логике.

6. Ленина впервые арестовали, когда ему было всего 17 лет. А однажды он долгое время прожил в шалаше, так как скрывался от преследователей.

7. Владимир Ильич был очень образованным человеком и отлично владел немецким и английским языками.

8. Оказывается, на его портретах изображен совсем другой человек. Начиная с 1930-х гг. изображения самого знаменитого революционера делали на основе внешности еврея Иосифа Славкина. Настоящего Ленина можно увидеть только в редких кадрах хроники, которую, например, опубликовал телеканал RT.

9. Вождь рабочих был небольшого роста – всего 1,65 м и рано начал лысеть.

10. Владимир Ленин является одной из самых известных личностей XX века. Бывшая столица России – город Санкт-Петербург – был переименован в Ленинград в честь лидера пролетариев 26 января 1924 года. Сегодня более 5 тыс. улиц в разных городах носят его фамилию. А общее число памятников, посвященных Владимиру Ильичу, достигает 1800.