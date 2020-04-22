Юристы рассказали о полномочиях субъектов в применении штрафов

Эксперты оценили меры Москвы и регионов по борьбе с нарушениями режима самоизоляции

У регионов есть право вводить собственные штрафы при отсутствии таких норм в федеральном КоАП. Такое мнение высказали эксперты, комментируя меры, принятые Москвой и регионами по борьбе с нарушителями режима самоизоляции, введенного до 1 мая из-за распространения коронавируса.

Полномочный представитель правительства в Конституционном и Верховном судах России Михаил Барщевский, отметил, что применение региональных штрафов вполне согласовывается с полномочиями, которыми наделены регионы.

В качестве примера юрист привел КоАП Москвы, в котором есть пункт об ответственности граждан за нарушение требований нормативных правовых актов столицы, созданных для обеспечения режима повышенной готовности на территории города.

По его словам, правила, за нарушения которых придется нести ответственность в соответствии с КоАП столицы также установлены в рамках полномочий, предоставленных законодательством о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Барщевский отметил, что было бы полезно, если бы в Верховном суде детально прояснили все моменты, ведь такая ситуация происходит не только в Москве, но в других регионах. Полпред также посчитал "размытыми" указания на применение регионального законодательства об административных правонарушениях, пишет "Независимая газета".

Такого же мнения придерживается заслуженный юрист РФ, председатель Ассоциации юристов РФ Владимир Плигин. Он тоже считает, что применение штрафов за нарушение пропускного режима, установленного из-за пандемии полностью соответствует федеральному законодательству.

Он отметил, что это касается и ограничений, введенных в Москве, прописанных в Коап столицы. Там предусматривается ответственность за нарушение указа мэра столицы об "утверждении порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения, установления иных ограничений", пишет "МК".

"Ограничения и ответственность, которые устанавливаются сейчас федеральным и региональным законодательством в эпидемиологический период, не являются исключительными на фоне применения в других государствах. Более того, там используются более жесткие меры, особенно в уголовном законодательстве", – отметил он.

Комментируя вопрос, ректор Московского государственного юридического университета (МГЮА) имени Кутафина Виктор Блажеев отметил, что у властей по закону есть право вводить собственные санкции, если они такие нормы прописаны в федеральном законодательстве.

"Определение, установление административной ответственности – это предмет совместного ведения РФ и субъекта РФ. Это предусмотрено ст. 1.3.1 КоАП РФ", – пояснил он.

По его словам, в 20.6.1 КоАП РФ есть ответственность за отказ от выполнения правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, где есть угрозы возникновения ЧС и в зоне ЧС.

"Режим самоизоляции предусмотрен указами мэра Москвы, все действия там перечислены. Они не подпадают под действия федерального законодательства, которое не содержит этих действий в ст. 20.6.1, поэтому здесь применяется законодательство субъекта РФ, в части тех действий, которые предусмотрены ст. 3.18.1", – цитирует агентство "Москва" Блажеева.

Резюмируя он отметил, что санкции, не предусмотренные московским законом, будут применяться в соответствии с федеральным КоАП.