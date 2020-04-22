Юристы рассказали о полномочиях субъектов в применении штрафов
У регионов есть право вводить собственные штрафы при отсутствии таких норм в федеральном КоАП. Такое мнение высказали эксперты, комментируя меры, принятые Москвой и регионами по борьбе с нарушителями режима самоизоляции, введенного до 1 мая из-за распространения коронавируса.
Полномочный представитель правительства в Конституционном и Верховном судах России Михаил Барщевский, отметил, что применение региональных штрафов вполне согласовывается с полномочиями, которыми наделены регионы.
В качестве примера юрист привел КоАП Москвы, в котором есть пункт об ответственности граждан за нарушение требований нормативных правовых актов столицы, созданных для обеспечения режима повышенной готовности на территории города.
По его словам, правила, за нарушения которых придется нести ответственность в соответствии с КоАП столицы также установлены в рамках полномочий, предоставленных законодательством о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Барщевский отметил, что было бы полезно, если бы в Верховном суде детально прояснили все моменты, ведь такая ситуация происходит не только в Москве, но в других регионах. Полпред также посчитал "размытыми" указания на применение регионального законодательства об административных правонарушениях, пишет "Независимая газета".
Такого же мнения придерживается заслуженный юрист РФ, председатель Ассоциации юристов РФ Владимир Плигин. Он тоже считает, что применение штрафов за нарушение пропускного режима, установленного из-за пандемии полностью соответствует федеральному законодательству.
Он отметил, что это касается и ограничений, введенных в Москве, прописанных в Коап столицы. Там предусматривается ответственность за нарушение указа мэра столицы об "утверждении порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения, установления иных ограничений", пишет "МК".
"Ограничения и ответственность, которые устанавливаются сейчас федеральным и региональным законодательством в эпидемиологический период, не являются исключительными на фоне применения в других государствах. Более того, там используются более жесткие меры, особенно в уголовном законодательстве", – отметил он.
Комментируя вопрос, ректор Московского государственного юридического университета (МГЮА) имени Кутафина Виктор Блажеев отметил, что у властей по закону есть право вводить собственные санкции, если они такие нормы прописаны в федеральном законодательстве.
"Определение, установление административной ответственности – это предмет совместного ведения РФ и субъекта РФ. Это предусмотрено ст. 1.3.1 КоАП РФ", – пояснил он.
По его словам, в 20.6.1 КоАП РФ есть ответственность за отказ от выполнения правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, где есть угрозы возникновения ЧС и в зоне ЧС.
"Режим самоизоляции предусмотрен указами мэра Москвы, все действия там перечислены. Они не подпадают под действия федерального законодательства, которое не содержит этих действий в ст. 20.6.1, поэтому здесь применяется законодательство субъекта РФ, в части тех действий, которые предусмотрены ст. 3.18.1", – цитирует агентство "Москва" Блажеева.
Резюмируя он отметил, что санкции, не предусмотренные московским законом, будут применяться в соответствии с федеральным КоАП.
Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
Экономисты озвучили вероятные сценарии развития ситуации вокруг курса валюты на весну 2020 года и рассказали, нужно ли покупать иностранные деньги сейчас
Последние новости о коронавирусе на 22 апреля
В столице продолжают умирать зараженные, названо условие, которое поможет затормозить эпидемию, в Хабаровском крае ввели новое ограничение - важные новости о COVID-19 на утро среды в материале "Утро.ру"
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Вирусолог предрек США разрушительную вторую волну коронавируса
- ООН: пандемия грозит миру страшным голодом
- Партнер Лукашенко заразился коронавирусом
- Туроператоры открыли продажу путевок на лето в Турцию
Здоровье
- Продлить молодость: простая зарядка после 60 лет
- Физкультура для пожилых: 4 упражнения помогут сохранить здоровье на карантине
- Эксперты выяснили причину высокой смертности мужчин от COVID-19
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик