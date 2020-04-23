Ситуация в стране приблизилась ко временам Великой депрессии

Америка установила новый антирекорд по количеству безработных на бирже труда. Ситуация приближается к положению, которое имело место быть во времена Великой депрессии, уверяет The Washington Post.

Министерства труда уверяет, что в течение месяца – с 15 марта по 18 апреля – количество нетрудоустроенных достигло 26 миллионов. Только за прошлую неделю места потеряли 4,4 млн человек.

Чаще всего без места остаются те, кто трудится на заводах и других предприятиях ручного труда, не предполагающих нахождение дома.

Ранее "Утро.ру" сообщило, что Трамп запретил иностранцам работать в Штатах. Указ о приостановки миграции вводится на 2 месяца.