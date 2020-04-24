В этот день лучше избегать новых знакомств и не брать в долг

25 апреля православные верующие чтят память преподобного Василия Исповедника, которого в народе также называли Парильщиком. Считалось, что в этот день солнце парит особенно сильно, а последний снег тает. На Руси также верили, что святой помогает избавиться от болезней, придает сил и мужества.

Традиции и обычаи на 25 апреля:

В день Василия Парильщика было принято заговаривать воду: считалось, что она укрепит здоровье. Также 25 апреля обычно медведи выходили из берлоги после зимней спячки, а зайцы начинали бегать днем даже в деревнях.

Приметы и поверья на 25 апреля:

1. Жаркий день 25 апреля обещал урожайный год.

2. Заяц перебежал дорогу – к беде. Если зверя видели в деревне, то верили, что это к пожару.

3. Если не видно птиц чибисов, то в ближайшие дни начнется половодье.

Что нельзя делать 25 апреля:

В этот день на Руси было не принято ходить в лес, чтобы не наткнуться на голодного медведя. Ходить в грязной одежде на Василия Парильщика также считалось плохой приметой. Согласно поверью, 25 апреля лучше ни с кем не знакомиться и не брать ничего в долг – можно оказаться обманутым.

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