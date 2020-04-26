Публицист умер на 80-м году жизни

Известный итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза скончался от инфаркта после операции, которая вызвала осложнения. Об этом журналистам рассказал президент благотворительной ассоциации "Помогите нам спасти детей" Эннио Бордато.

Как пишет РИА "Новости", Кьеза много работал для улучшения отношений Италии и России. Больше 20 лет журналист был корреспондентом итальянских газет l'Unita и La Stampa в российской столице. В 2004 г. Кьеза стал депутатом Европарламента.

Журналист написал два десятка книг о современной России и позднего СССР.