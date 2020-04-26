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Настойка кедровых орехов для мужчин: как спасти потенцию после 50 лет

Настойка кедровых орехов для мужчин: как спасти потенцию после 50 лет
Фото: J. Pfeiffer/ Arco Images/www.globallookpress.com
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Некоторые эксперты уверяют, что избежать импотенции можно с помощью народных средств. Так, считается, что настойка из кедровых орехов способна поддержать мужскую силу. 

Как утверждает автор канала Superorehi в Яндекс.Дзене, чтобы спасти потенцию нужно два стакана кедровых орехов в скорлупе, пол литра водки. Орехи измельчить, например, молотком для мяса, и залить алкоголем, оставив настаиваться на три недели. Затем настойку отфильтровать. Как советует автор, принимать нужно по одной чайной ложке, разведенной в воде не больше трех раз в день. 

Согласно второму рецепту, нужен один килограмм орехов, по литру воды и водки, а также 2 стакана меда. Сначала измельченные орехи залить водой и настаивать пять дней. Затем добавить водку и оставить в темном месте еще на месяц, а после положить в настойку мед и подождать пять дней. После этого процедить смесь и пить так же, как и по первому рецепту, пишет автор канала. 

Настойка кедровых орехов не только восстановит потенцию, но и снизит риск развития простатита, а также укрепит иммунитет, поможет при ревматизме и атеросклерозе. Однако перед применением настойки необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы избежать проблем со здоровьем. Особенно не рекомендуется принимать смесь из орехов тем, у кого есть проблемы с ЖКТ. 

Полина ИВАНОВА

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