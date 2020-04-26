СМИ: в Северной Корее началась паника после слухов о смерти Ким Чен Ына
В КНДР люди начали переживать после слухов о том, что их лидер Ким Чен Ын умер. Люди скупают предметы первой необходимости, в том числе стиральные порошки, рис, электронику, ликеры, конфеты и сигареты. Об этом со ссылкой на источники, среди которых оказался биограф главы страны, сообщило издание The Washington Post.
Как говорится в материале, страна прекратила железнодорожное сообщение с Китаем, а над Пхеньяном низко летают вертолеты. По информации журналистов, вечером 25 апреля в китайской соцсети Weibo распространилось заявление вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV, который сослался на очень солидного источника, о том, что Ким Чен Ын якобы умер. Об этом передавало издание International Buisness Times.
В то же время японское издание Shukan Gendai писало, что корейский лидер находится в вегетативном состоянии. Однако корейские СМИ распространили на выходных заявление Ким Чен Ына, в котором он поблагодарил рабочих, которые участвовали в крупнейшей стройке в городе Самчжиен.
Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля, что своего рода рекорд для него. Сообщалось, что у него возникли проблемы со здоровьем, но Пхеньян эти слухи не комментировал.
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