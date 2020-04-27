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Смеяться разрешается: свежие анекдоты уходящего апреля

Смеяться разрешается: свежие анекдоты уходящего апреля
Фото: pixabay.com
Свежие приколы от "Утро.ру" поднимут настроение и помогут забыть о стрессе

Шутки для позитивного настроя на всю неделю.

  • Девушка идет вдоль тротуара. За ней бежит молодой парень и издалека кричит:

– Девушка!

– Да? – оборачивается она к уже догнавшему ее молодому человеку.

– А это не вы сейчас в автобусе шляпку забыли?

– Ой, я!

– Ну так бегите быстрее, автобус еще не так далеко уехал.


  • Жена возвращается домой. Медленно проходит в комнату, где муж устроился перед телевизором на диване. Достает из сумки пиво, чипсы, сушеную рыбу и выкладывает на стол.

– Любимый, это тебе.

– Сильно?

– Не то чтобы... Бампер, левая фара и капот.


  • Два мужика пришли в магазин и спорят перед кассой:

– Ну что, две будем брать или три?

– Да зачем нам три? Вчера же брали, так еще и осталось! Давай две все-таки.

– Ладно, согласен.

Затем обращаются к продавцу:

– Здравствуйте! Нам, пожалуйста, пять бутылок водки и две ириски.

Карина СИРАЗОВА

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