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Путин обратится к ветеранам в День Победы

Президент страны выступит в 9:00

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин обратится с речью к ветеранам в честь 75-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Об этом Песков рассказал РИА "Новостям". Выступление состоится в 9:00. 

В этом году 9 мая пройдет без широких торжеств из-за эпидемии коронавируса. 

Последний раз Путин выступал перед россиянами 19 апреля, когда объявил о продлении режима самоизоляции в стране до 30 числа. 

Полина ИВАНОВА

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