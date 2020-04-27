Президент страны выступит в 9:00

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин обратится с речью к ветеранам в честь 75-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Об этом Песков рассказал РИА "Новостям". Выступление состоится в 9:00.

В этом году 9 мая пройдет без широких торжеств из-за эпидемии коронавируса.

Последний раз Путин выступал перед россиянами 19 апреля, когда объявил о продлении режима самоизоляции в стране до 30 числа.