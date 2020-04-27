Кадры сняли американских военные летчики в 2004 и 2015 годах

Министерство обороны США опубликовало видеозаписи ВМС, на которых присутствует "воздушное явление", которые в власти страны оценили как "неопознанное". Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства, распространенном в понедельник, 27 апреля.

Отмечается, что обнародованы кадры, которые не являются секретными. Одно видео снято военными летчиками в ноябре 2004 г., а два других – в январе 2015 года.

В релизе подчеркивается, что все они оказались в открытом доступе после несанкционированной публикации в 2007-ом и 2017 годах. Ранее ВМС США признали подлинность этих видео.

"Пентагон публикует эти видеоролики, чтобы развеять любые заблуждения публики относительно того, были ли распространившиеся кадры настоящими и есть ли на них что-то еще", – пояснили в военном ведомстве.

В министерстве указали, что явления, наблюдаемые в видеороликах, остаются охарактеризованными как "неопознанные".

Коме того, в Пентагоне считают, что публикация этих роликов не раскрывает никаких чувствительных возможностей или систем и не препятствует каким-либо последующим расследованиям военных вторжений в воздушное пространство США неопознанных воздушных явлений.

Как пишет Эрик Бергер в издании Ars Technica, представленные видео интригуют, но совсем не убеждают. При этом два из них содержат аудио переговоров пилотов, которые выражают свое удивление. На пленке можно услышать такие слова: "Посмотри на это, чувак". "Господи, – говорит один из пилотов. – Они идут против ветра. Ветер 120 узлов".

Эти "рассекречивания" происходят на фоне возрождения общественного интереса к НЛО после того, как в 2017 г. правительство США потратило $22 млн на расследование необъяснимых явлений в небе в рамках "Программы расширенной идентификации угроз авиакосмической промышленности", добавил автор. Работа программы остается мутной, без окончательных выводов, резюмирует он.

