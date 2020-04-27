Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Пентагон обнародовал видео с НЛО

Пентагон обнародовал видео с НЛО
Фото: pixabay.com
Кадры сняли американских военные летчики в 2004 и 2015 годах

Министерство обороны США опубликовало видеозаписи ВМС, на которых присутствует "воздушное явление", которые в власти страны оценили как "неопознанное". Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства, распространенном в понедельник, 27 апреля.

Отмечается, что обнародованы кадры, которые не являются секретными. Одно видео снято военными летчиками в ноябре 2004 г., а два других – в январе 2015 года.

В релизе подчеркивается, что все они оказались в открытом доступе после несанкционированной публикации в 2007-ом и 2017 годах. Ранее ВМС США признали подлинность этих видео.

"Пентагон публикует эти видеоролики, чтобы развеять любые заблуждения публики относительно того, были ли распространившиеся кадры настоящими и есть ли на них что-то еще", – пояснили в военном ведомстве.

В министерстве указали, что явления, наблюдаемые в видеороликах, остаются охарактеризованными как "неопознанные".

Коме того, в Пентагоне считают, что публикация этих роликов не раскрывает никаких чувствительных возможностей или систем и не препятствует каким-либо последующим расследованиям военных вторжений в воздушное пространство США неопознанных воздушных явлений.

Как пишет Эрик Бергер в издании Ars Technica, представленные видео интригуют, но совсем не убеждают. При этом два из них  содержат аудио переговоров пилотов, которые выражают свое удивление. На пленке можно услышать такие слова: "Посмотри на это, чувак". "Господи, – говорит один из пилотов. – Они идут против ветра. Ветер 120 узлов".

Эти "рассекречивания" происходят на фоне возрождения общественного интереса к НЛО после того, как в 2017 г. правительство США потратило $22 млн на расследование необъяснимых явлений в небе в рамках "Программы расширенной идентификации угроз авиакосмической промышленности", добавил автор. Работа программы остается мутной, без окончательных выводов, резюмирует он.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Главврач больницы в Коммунарке объяснил скандальную ситуацию с медсестрами

Штатный персонал стационара по-прежнему на своих рабочих местах

Олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру

Шорт-трекист объяснил такое решение травмой колена

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей