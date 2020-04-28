Девушка сходила на свидание с написавшим ей случайно незнакомцем
Жительница Нью-Йорка решилась пойти на свидание с незнакомцем, который написал ей по ошибке. Прежде молодой человек познакомился в приложении с другой девушкой, но при обмене телефонами она ошиблась и дала не тот номер.
В итоге мужчина отправил забавную фотографию с пирогом совершенно
незнакомой девушке, которой оказалась 26-летняя актриса Коди Хигер. Девушка
соблюдала меры самоизоляции и проводила время дома у своей матери в Огайо.
Неожиданно на ее телефон пришло фото с изображением выпечки. Девушка пояснила отправителю, что он ошибся номером, но заметила, что пирог красивый. Между незнакомцами завязался диалог, переросший в милую беседу.
Мужчина представился Майком, рассказал, что ему 30 лет, он преподает английский язык и любит собак. Оказалось, что Хигер тоже питает слабость к этим животным – молодым людям нашлось, о чем поговорить. Они обменялись фотографиями, а после встретилась в живую. Свидание пришлось провести с учетом требований карантинных мер, соблюдая дистанцирование.
Девушка поделилась забавной историей знакомства с молодым человеком в "Твиттер", где ее пост собрал огромное количество лайков.
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