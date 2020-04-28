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В Подмосковье заметили опасных животных около поселений

Медведи и волки активизировались в области

В Подмосковье хищные животные стали чаще подходить все ближе к людям. Об этом рассказала пресс-служба Минэкологии региона. 

Люди замечают медведей, волков и лис, говорится в сообщении. Как добавляет интернет-издание "Подмосковье сегодня", по мнению зоологов, дело в том, что в регионе действуют ограничительные меры из-за коронавируса. Животные просто осмелели из-за отсутствия людей. 

Из-за того, что после зимы они ослабли и активно ищут пропитание, животные могут быть опасны для людей. 

Полина ИВАНОВА

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