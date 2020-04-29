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Умер известный голливудский актер

Умер известный голливудский актер
Фото: pixabay.com
Ирфана Кха большинство зрителей знали по картинам "Жизнь Пи" и "Миллионер из трущоб"

Популярный голливудский и болливудский актер скончался на 54-м году жизни в Мумбаи. BBC News информирует, что причина смерти звезды уточняется. 

Известно, что умер Ирфан Кха в больнице. В 2018 г. у него диагностировали нейроэндокринную опухоль. Артист прошел лечение в Лондоне. 

Напомним, что слава пришла к Ирфану Кха после съемок в фильмах "Жизнь Пи" и "Миллионер из трущоб". Кроме того, зрители могут увидеть его в картинах "Мир Юрского периода", "Новый Человек-паук", "Инферно" и других.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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