Ирфана Кха большинство зрителей знали по картинам "Жизнь Пи" и "Миллионер из трущоб"

Популярный голливудский и болливудский актер скончался на 54-м году жизни в Мумбаи. BBC News информирует, что причина смерти звезды уточняется.

Известно, что умер Ирфан Кха в больнице. В 2018 г. у него диагностировали нейроэндокринную опухоль. Артист прошел лечение в Лондоне.

Напомним, что слава пришла к Ирфану Кха после съемок в фильмах "Жизнь Пи" и "Миллионер из трущоб". Кроме того, зрители могут увидеть его в картинах "Мир Юрского периода", "Новый Человек-паук", "Инферно" и других.