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МКБ поможет фонду "Подари жизнь"

МКБ поможет фонду "Подари жизнь"
Фото: Пресс-служба
Банк обеспечит продуктами пациентов, получающих лечение от онкологических заболеваний

Московский кредитный банк (МКБ) поможет организовать питание детей-подопечных фонда "Подари жизнь", оказавшихся в сложной ситуации из-за эпидемии коронавируса. Маленькие пациенты, проходящие амбулаторное лечение в центре детской гематологии имени Дмитрия Рогачева и Российской детской клинической больнице, живут в пансионатах при стационарах. Еду им готовят мамы. Но сейчас из-за коронавируса они не могут ходить за продуктами в магазин.

"Наши подопечные проходят лечение от рака химиотерапией, поэтому их иммунитет практически на нуле. Чтобы дети оставались в безопасности от внешних вирусов и инфекций, их родители сейчас вынуждены придерживаться строжайшей самоизоляции", – прокомментировала сложившуюся ситуацию директор фонда "Подари жизнь" Екатерина Шергова.

Помочь им вызвались МКБ и НКО "ИНКАХРАН": банк выделит деньги на закупку продуктов, а ИНКАХРАН обеспечит транспорт для их доставки.

"Мы помним не только о тех, кто пострадал непосредственно от нового вируса, но также и о людях, которых вирус застал в сложных жизненных условиях, в первую очередь – о детях, рискующих прервать необходимое лечение.  Для минимизации рисков банк поможет обеспечить их необходимым питанием", – заявила вице-президент дирекции по маркетингу и PR МКБ Виктория Пойгина.   

Ранее МКБ помог ГКБ №52 с закупкой средств индивидуальной защиты и техники, необходимой для помощи больным пневмонией. 

Кроме того, банк разработал собственную программу поддержки клиентов в период эпидемии, в том числе по кредитам, суммы которых выше указанных в постановлении правительства РФ. МКБ предусмотрел и дополнительные механизмы поддержки клиентов, оказавшихся на обязательном карантине как в России, так и за ее пределами.

В середине апреля МКБ в партнерстве со страховой компанией "Югория-Жизнь" выпустил новый страховой продукт "Ю-Защита. Онлайн на здоровье".

Вера СВЕТЛОВА

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