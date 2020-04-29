МКБ поможет фонду "Подари жизнь"
Московский кредитный банк (МКБ) поможет организовать питание детей-подопечных фонда "Подари жизнь", оказавшихся в сложной ситуации из-за эпидемии коронавируса. Маленькие пациенты, проходящие амбулаторное лечение в центре детской гематологии имени Дмитрия Рогачева и Российской детской клинической больнице, живут в пансионатах при стационарах. Еду им готовят мамы. Но сейчас из-за коронавируса они не могут ходить за продуктами в магазин.
"Наши подопечные проходят лечение от рака химиотерапией, поэтому их иммунитет практически на нуле. Чтобы дети оставались в безопасности от внешних вирусов и инфекций, их родители сейчас вынуждены придерживаться строжайшей самоизоляции", – прокомментировала сложившуюся ситуацию директор фонда "Подари жизнь" Екатерина Шергова.
Помочь им вызвались МКБ и НКО "ИНКАХРАН": банк выделит деньги на закупку продуктов, а ИНКАХРАН обеспечит транспорт для их доставки.
"Мы помним не только о тех, кто пострадал непосредственно от нового вируса, но также и о людях, которых вирус застал в сложных жизненных условиях, в первую очередь – о детях, рискующих прервать необходимое лечение. Для минимизации рисков банк поможет обеспечить их необходимым питанием", – заявила вице-президент дирекции по маркетингу и PR МКБ Виктория Пойгина.
Ранее МКБ помог ГКБ №52 с закупкой средств индивидуальной защиты и техники, необходимой для помощи больным пневмонией.
Кроме того, банк разработал собственную программу поддержки клиентов в период эпидемии, в том числе по кредитам, суммы которых выше указанных в постановлении правительства РФ. МКБ предусмотрел и дополнительные механизмы поддержки клиентов, оказавшихся на обязательном карантине как в России, так и за ее пределами.
В середине апреля МКБ в партнерстве со страховой компанией "Югория-Жизнь" выпустил новый страховой продукт "Ю-Защита. Онлайн на здоровье".
31-й день карантина: свежая статистика по коронавирусу в России
За последние сутки COVID-19 заразились больше 5,8 тысячи человек, 108 пациентов умерли
Последние новости о коронавирусе в России на 29 апреля
Рекордное число жертв в Москве, новые заболевшие и введение масочного режима: главные новости о COVID-19 на утро среды - в материале "Утро.ру"
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Число зараженных коронавирусом в США превысило один миллион
- ООН: Белоруссия переживает вспышку коронавируса
- Медики: коронавирус поражает мозг
- Невозможно уничтожить: ученые предсказали ежегодное возвращение COVID-19
Здоровье
- 9 секретов долголетия: какие привычки приближают старость
- Одно упражнение поможет от гипертонии
- Для памяти и суставов: домашняя физкультура продлит молодость
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик