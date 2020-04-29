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Британский премьер-министра стал отцом

У Джонсона родился мальчик

Британский премьер стал отцом. У Бориса Джонсона родился мальчик. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в зарубежной канцелярии. 

Напомним, что британский политик состоял в двух официальных браках. первый был расторгнут в 1993 году. Детей у Джонсона от первой супруги не было. А вот вторая жена родила ему двух дочерей и двух сыновей. Казалось бы крепкая пара распалась в 2018-м. 

В настоящий момент Джонсон состоит в отношениях с Кэрри Саймондс. С новой возлюбленной политик познакомился, работая в Консервативной партии Британского парламента. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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