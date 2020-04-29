Летчик работал при двух российских президентах

Григорий Белодед скончался в Москве на 74-м году жизни. О смерти личного пилота президента России рассказали близкие летчика.

Сын летчика Ярослав нашел его мертвым в квартире, где жил Григорий. По его словам, пилот скончался внезапно. Точную причину смерти сейчас выясняют специалисты.

Белодед не расставался с работой до последнего дня, рассказал сын сайту "Комсомольская правда". Летать он перестал из-за возраста в 2005 г., однако продолжил трудиться в специальном отряде "Россия" уже на земле.

За время своей карьеры Белодед успел поработать с двумя российскими президентами, пишет "Пятый канал". Пилот перевозил Бориса Ельцина, который всегда интересовался здоровьем летчика, когда приезжал на рейс.

Позже Григорий стал личным шеф-пилотом президента Владимира Путина, передает URA.RU.

О Белодеде отзывались как о настоящем профессионале. Летчик свою работу любил, однако почти о ней не рассказывал, поделился Ярослав.