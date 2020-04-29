Митар Тарабич удивительно точно предсказал ход Второй мировой войны

Простой сербский крестьянин Митар Тарабич родился в первой половине XIX века в маленьком горном поселке Кремна. Он был обычным безграмотным землепашцем, но обладал удивительным даром предвидения будущего. Предсказания сербского провидца опубликовал портал "Тайны веков".

Крестьянин не умел писать, да и не испытывал в этом нужды – своими предсказаниями он делился со священником, благодаря которому мир и узнал про этого ясновидца.

Во времена, когда жил Тарабич, не было ни машин, ни самолетов, однако пророк предвидел их изобретение человечеством и подробно рассказывал о боевых машинах (танках) и ракетах. Предвидел сербский ясновидец и путешествия на Луну.

Крестьянин еще в XIX веке предсказал появление компьютеров, радио и телевидения, а также изобретений, которые еще не известны современному человеку.

В своих видениях Тарабич узнал о войнах, которые ожидали его страну и другие государства в будущем. Провидец предсказал практически все военные конфликты, которые коснулись сербского и дружественного ему русского народа.

При этом все предсказания сербского пророка изложены обычным разговорным языком, в них нет иносказаний и символики, присущих многим пророкам, например Нострадамусу. Они также не нуждаются в толкованиях, как некоторые видения болгарской провидицы Ванги.

Митар Тарабич много говорил про начало Первой и Второй мировых войн. О своем пророчестве о Второй мировой войне он поведал знакомому священнику так: "Россия не сразу вступит в войну; когда же злая армия нападет на нее, русские дадут отпор. На русском троне будет тогда красный царь".

Известно, что Советский Союз вступил в войну с фашистской Германией только в 1941 году. СССР разгромил неприятеля, а во главе страны тогда стоял вождь коммунистической партии Иосиф Сталин.

Провидец рассказывал и о грядущих экологических катастрофах, говорил про вирусы, которые будут возникать из ниоткуда и поражать массы людей.

Митар Тарабич в своих пророчествах предсказал и третью мировую войну, в которой погибнет огромное число людей. А еще провидец предсказал приход миссии, "который станет учить людей любви и сочувствию".