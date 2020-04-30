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Умер глава Ставрополя

Умер глава Ставрополя
Андрей Джатдоев. Фото: Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Мэр города скончался на 58-м году жизни

Андрей Джатдоев, глава Ставрополя, умер 30 апреля. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров в "Инстаграм". 

От чего скончался Джатдоев, официально не известно. Однако источник, знакомый со ситуацией, рассказал РИА "Новости", что смерть мэра, вероятно, связана с проблемами сердечно-сосудистой системой, но не с коронавирусом. Глава города ушел из жизни в собственном доме. 

Владимиров назвал Джатдоева отличным управленцем и достойным человеком. 

"Он очень много сделал для краевого центра, его уход – это невосполнимая утрата для города", - написал губернатор, выразив соболезнования его близким. 

Джатдоев руководил Ставрополем с 2016 года. 

Полина ИВАНОВА

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