Мэр города скончался на 58-м году жизни

Андрей Джатдоев, глава Ставрополя, умер 30 апреля. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров в "Инстаграм".

От чего скончался Джатдоев, официально не известно. Однако источник, знакомый со ситуацией, рассказал РИА "Новости", что смерть мэра, вероятно, связана с проблемами сердечно-сосудистой системой, но не с коронавирусом. Глава города ушел из жизни в собственном доме.

Владимиров назвал Джатдоева отличным управленцем и достойным человеком.

"Он очень много сделал для краевого центра, его уход – это невосполнимая утрата для города", - написал губернатор, выразив соболезнования его близким.

Джатдоев руководил Ставрополем с 2016 года.