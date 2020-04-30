СМИ неправильно восприняли заявление, отметил пресс-секретарь президента

Дмитрий Песков дал большое интервью по ситуации с коронавирусом в России. После этого СМИ написали о том, что чиновник допустил возможность прямой финансовой помощи россиянам. Однако пресс-секретарь главы государства позже заявил, что этого не было.

Как пишет телеграм-канал "Пул №3", Песков во время онлайн-конференции отметил, что СМИ ошибочно подали его слова.

В интервью журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента РФ, возможно ли выдать россиянам деньги напрямую. Песков ответил, что не известно, что лучше – прямая или косвенная помощь, – но она может быть.

"Помощь может быть или прямой, или косвенной, и не известно еще, что лучше...", – отметил Песков, добавив, что нужно помочь экономике дальше жить, а принятые меры поддержки на это и нацелены.