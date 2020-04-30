Кирилл Полухин рассказал, как готовился к главной роли в боевике "Шугалей"

На НТВ 1 мая состоится премьера художественного фильма "Шугалей". Актер Кирилл Полухин, играющий главную роль, рассказал в интервью о своей работе

Петербургскому актеру Кириллу Полухину выпала честь сыграть центрального персонажа остросюжетного фильма "Шугалей". Работа предстояла огромная, и Кирилл справился с ней достойно. Дело в том, что это кинопроизведение отнюдь не о "делах давно минувших дней".

Главный герой фильма – наш современник, а, значит, киноленту и игру актеров будут оценивать его родственники, друзья, сослуживцы.

Также кино выполняет благородную миссию, привлекая внимание общественности к трагической судьбе Максима Шугалея и его коллеги. Это и попытка рассказать о том, что сегодня творится в Ливии.

Кирилл Полухин в процессе работы над ролью общался с кругом родственников и друзей Максима, черпал информацию о нем из открытых источников.

У актера сложилось убеждение о Шугалее как о чрезвычайно цельной натуре, волевом и очень мужественном человеке. Фильм должен помочь его освобождению, считает Кирилл.

Киноповесть основана на реальных событиях. Нашего соотечественника, ученого-социолога Максима Шугалея, и его переводчика Самера Суэйфана захватили ливийские террористы. Шугалей и Суэйфан прибыли в африканскую страну по официальному приглашению ее правительства, но оказались в тюрьме "Митига", подконтрольной боевикам одного из террористических бандформирований. Вот уже больше года они пребывают в застенках в нечеловеческих условиях.

Фильм дает возможность погрузиться в полную драматизма историю. Премьера пройдет 1 мая в 21:00 на телеканале НТВ.