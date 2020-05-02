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"Достойный актерский состав": Милонов оценил премьеру фильма "Шугалей"

"Достойный актерский состав": Милонов оценил премьеру фильма "Шугалей"
Кадр из фильма "Шугалей"
В первый майский день на телеканале НТВ состоялась премьера остросюжетного боевика «Шугалей», посвященного российским пленникам в Ливии. О своих положительных впечатлениях от премьеры рассказал депутат Госдумы Виталий Милонов

Сценарий кинокартины "Шугалей" взят прямо из жизни – российский социолог Максим Шугалей со своим переводчиком Самером Суэйфаном почти год назад были захвачены в Ливии во время проведения полевых исследований. Полученные экспертами сведения оказались невыгодны ливийскому Правительству национального согласия, которое поддерживается Западом, поэтому наших соотечественников бросили в неофициальную тюрьму "Митига" и не дают им общаться с дипломатами и адвокатом.

Виталий Милонов давно следит за судьбой россиян в Ливии. 

"В феврале я принял участие в пикетировании Ливийского посольства в Москве, чтобы поддержать Шугалея. Увы, пока привлечь должного внимания к его делу не удается, – поделился депутат. – Надеюсь, это получится у кинематографа, тем более что в картине задействован достойный актерский состав и поставлена она на хорошем уровне".

История Максима Шугалея привлекла внимание многих депутатов, о важности освобождения наших соотечественников говорили также Николай Валуев, Сергей Вострецов и другие политики. Глава МИД Сергей Лавров дал официальный ответ парламентариям: "В контактах с руководством ПНС подтверждаем нашу готовность рассмотреть вопрос об организации визита Ф. Сарраджа в Москву в привязкой к передаче нам удерживаемых в Триполи российских граждан". Общественный резонанс после выхода фильма должен помочь приблизить освобождение Максима и Самера.

Марина МОНРО

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