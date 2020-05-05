Опубликованы подробности о единственном нацистском лагере для детей
Польский Институт национальной памяти создал интерактивный проект единственного нацистского концлагеря для детей, который располагался в городе Лодзь и был открыт по личному распоряжению начальника СС Генриха Гимлера в декабре 1942 года. Об этом пишет издание Daily Mail.
Исследователи проанализировали старые фотографии, свидетельствующие о разрушительных условиях жизни в лагере, и собрали "душераздирающие судебные показания выживших", чтобы воссоздать детальную цветную версию фашистского узилища, куда доставлялась польская молодежь.
На интерактивной карте представлены десятки зданий лагеря, включая морг, в котором хранились детские тела, комендатура, и грязные жилые кварталы. Около 20 тыс польских детей в возрасте от двух до 16 лет прошли через ужасы этого места – их избивали, пытали, они умирали от голода и холода.
Из-за высокого уровня смертности и насилия концлагерь провали "маленький Освенцим", он был скрыт в еврейском гетто за высоким забором.
Большинство из узников были сыновьями и дочерьми тех, кого нацисты называли "опасными бандитами" – мужчин или женщин, которые участвовали в подпольном движении сопротивления, а также туда попадали бездомные дети и с умственными и физическими недостатками. Кроме того в лагере находились арестованные за мелкие преступления подростки.
Детей заставляли трудиться с утра до ночи в нечеловеческих условиях, охранники издевались над ними и избивали их. Мальчиков заставляли выпрямлять иголки и шить соломенные стельки для зимних сапог немецких солдат, плести корзины, делать пояса для противогазов и кожаные детали рюкзаков. Девочки работали в прачечной, на кухне, в ателье и в саду.
Считается, что около 300 детей были убиты или умерли в стенах лагеря, хотя точное число неизвестно, говорится в статье. Жизненно важные документы были уничтожены немцами перед бегством, когда наступала Красная Армия 18 января 1945 года.
Польские историки называют Лодзинский концлагерь единственным концлагерем, созданным исключительно для детей. Они полагают, что о нем мало знаю людей как в Польше, так и за ее пределами, поэтому надеются, что этот проект позволит узнать о преступлениях нацистов большему числу граждан.
Добавим, что такому же количеству людей в мире хорошо бы узнать о других концлагерях для детей по всей Европе, например, о донорском детском узилище в Красном береге в Белоруссии, или о детском концлагере "Саласпилс" в Латвии.
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