Смешные до слез свежие анекдоты и приколы

Фото: pixabay.com

прочитано 498 раз

Короткие шутки от "Утро.ру" не дадут заскучать на карантине

Приколы и анекдоты помогут справиться со стрессом и зарядят позитивом на целый день. Главное правило работы на дистанционке: не можешь достать что-то, не покидая диван? Значит, оно тебе не нужно!

– Ваш Вовочка – тунеядец: он списывает у одноклассников домашку!

– Но вся школа переведена на удаленку.

– Верно. Ваш сын еще и хакер!

– Три Ваших мужа отравились грибами, четвертый упал с обрыва, пятый попал под машину. Как Вы это объясните?

– Два последних не любили грибы.

Соседи сверху так часто орут друг на друга, что иногда мне кажется, что они передвигаются при помощи силы звуковой волны.