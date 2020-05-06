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Смешные до слез свежие анекдоты и приколы

Смешные до слез свежие анекдоты и приколы
Фото: pixabay.com
Короткие шутки от "Утро.ру" не дадут заскучать на карантине

Приколы и анекдоты помогут справиться со стрессом и зарядят позитивом на целый день.

  • Главное правило работы на дистанционке: не можешь достать что-то, не покидая диван? Значит, оно тебе не нужно!


  • – Ваш Вовочка – тунеядец: он списывает у одноклассников домашку!
    – Но вся школа переведена на удаленку.
    – Верно. Ваш сын еще и хакер!


  • –  Три Ваших мужа отравились грибами, четвертый упал с обрыва, пятый попал под машину. Как Вы это объясните?
    –  Два последних не любили грибы.


  • Соседи сверху так часто орут друг на друга, что иногда мне кажется, что они передвигаются при помощи силы звуковой волны.
Ольга ФЕДОРОВА

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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