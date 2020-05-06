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Минпросвещения допустило перенос ЕГЭ

Решение о том, когда школьники будут сдавать экзамены, примут после 12 мая

После того как в СМИ появилась информация со слов источника о том, что ученики могут в этом году сдать ЕГЭ не в мае – июне, а в середине июля – начале августа, в Министерстве просвещения решили прояснить эту ситуацию. 

О том, что правительство РФ не исключает таких перемен в жизни, написал "Интерфакс". 

Позже журналистам прокомментировал эту информацию глава ведомства Сергей Кравцов. Пока власти рассчитывают на то, что экзамены начнутся с 8 июня, напоминает издание "Свободная пресса". Однако он не исключил того, что дату могут перенести после 12 мая в зависимости от того, какая ситуация будет с коронавирусом в стране, передавали РИА "Новости". 

Пока предполагается, что школьники 8 июня будут сдавать географию, информатику, литературу и информационно-коммуникационные технологии.

Полина ИВАНОВА

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