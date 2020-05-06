"Мстители" с кувалдой пытались разбить монумент в Челябинске

История со скандальным сносом в Праге памятнику маршалу Ивану Коневу аукнулась Чехии на Урале. Суровые челябинцы осквернили мемориал чешским легионерам, установленный в Танкограде в 2011 г. недалеко от железнодорожного вокзала.

Сейчас полиция ищет "мстителей", отдел полиции "Советский" возбудил уголовное дело по статье "Вандализм".

Как пишет сегодня издание URA.RU, само происшествие произошло еще 25 апреля, а первая информация о нем появилась 4 мая на странице незарегистрированной в РФ партии "Другая Россия". Организация опубликовала видео, на котором несколько человек ночью бьют кувалдой по памятнику на фоне растянутого баннера "За Конева ответите".

Были ли "мстителями" члены "Другой России" и как к ним попало видео пока неизвестно.

Можно лишь предположить, что данная акция является ответом неких российских патриотов на демонтаж 3 апреля памятника советскому герою Коневу в районе Прага-6, установленному в конце 1970-х – начале 1980-х годов на средства чехов в благодарность маршалу за освобождение города от немецко-фашистских захватчиков в 1945-ом без применения тяжелой артиллерии. Итогом этого шага стало спасение исторических зданий столицы нынешней Чехии.

Российские власти неоднократно комментировали инициативу старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа, который в последнее время жалуется кому только не лень на поступающие ему угрозы якобы со стороны РФ. Буквально накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что такимим поступком, руководство Чехии нанесло удар по истории собственной страны. Она назвала снос памятника Коневу "абсолютным кощунством".

Что касается монумента в Челябинске, то, как пишет URA.RU, против его установки протестовали российские националисты. Они обвиняли чешских легионеров в убийстве наших граждан во время гражданской войны. Отмечается, что ровно через неделю после установки мемориала неизвестные вандалы написали на нем белой краской: "Они убивали русских".

