Российские вандалы в ответ чехам осквернили памятник их легионерам
История со скандальным сносом в Праге памятнику маршалу Ивану Коневу аукнулась Чехии на Урале. Суровые челябинцы осквернили мемориал чешским легионерам, установленный в Танкограде в 2011 г. недалеко от железнодорожного вокзала.
Сейчас полиция ищет "мстителей", отдел полиции "Советский" возбудил уголовное дело по статье "Вандализм".
Как пишет сегодня издание URA.RU, само происшествие произошло еще 25 апреля, а первая информация о нем появилась 4 мая на странице незарегистрированной в РФ партии "Другая Россия". Организация опубликовала видео, на котором несколько человек ночью бьют кувалдой по памятнику на фоне растянутого баннера "За Конева ответите".
Были ли "мстителями" члены "Другой России" и как к ним попало видео пока неизвестно.
Можно лишь предположить, что данная акция является ответом неких российских патриотов на демонтаж 3 апреля памятника советскому герою Коневу в районе Прага-6, установленному в конце 1970-х – начале 1980-х годов на средства чехов в благодарность маршалу за освобождение города от немецко-фашистских захватчиков в 1945-ом без применения тяжелой артиллерии. Итогом этого шага стало спасение исторических зданий столицы нынешней Чехии.
Российские власти неоднократно комментировали инициативу старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа, который в последнее время жалуется кому только не лень на поступающие ему угрозы якобы со стороны РФ. Буквально накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что такимим поступком, руководство Чехии нанесло удар по истории собственной страны. Она назвала снос памятника Коневу "абсолютным кощунством".
Что касается монумента в Челябинске, то, как пишет URA.RU, против его установки протестовали российские националисты. Они обвиняли чешских
легионеров в убийстве наших граждан во время гражданской войны. Отмечается, что ровно через
неделю после установки мемориала неизвестные вандалы написали на нем белой
краской: "Они убивали русских".
Путин при всех отчитал министра экономразвития
Чиновника отстранили от работы над нацпроектами
Цена на нефть снижается на мировом рынке
Низкая стоимость черного золота ведет к потерям бюджета России в 2020 году в размере 4 триллионов рублей минимум
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Европа рухнула в экономическую яму из-за пандемии
- Турция планирует запустить самолеты в Россию в мае
- Лукашенко во время карантина позвал остальных президентов на праздник
- Ученые совершили прорыв в создании вакцины от COVID-19
Здоровье
- Простой комплекс упражнений: как помолодеть за 6 минут в день
- Поднять тестостерон после 50 лет может народное средство
- Утренняя гимнастика: простые упражнения избавят от головной боли
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Тестостерон поднимут три продукта
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик