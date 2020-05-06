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Искрометные шутки Жванецкого: подборка афоризмов

Искрометные шутки Жванецкого: подборка афоризмов
Михаил Жванецкий. Фото: Andrei Ladygin/Russian Look/www.globallookpress.com
Лучшие остроты сатирика в материале "Утро.ру"

Юмор Михаила Жванецкого отличается необычным одесским колоритом. Емкие фразы сатирика сразу становятся крылатыми. "Утро.ру" предлагает вспомнить искрометные высказывания юмориста. 

О РАБОТЕ

Одна голова хорошо, а с туловищем – лучше.

Хотел умереть как дед – в своей постели, а не как пассажиры самолета – крича от ужаса. 

Лучше длинная живая очередь, чем короткая автоматная. 

ОБ ИНТЕЛЛЕКТЕ

Мысль только тогда мысль, когда ее головой думают. 

Хочешь все и сразу, а получаешь ничего и постепенно. 

Мало знать себе цену, надо еще пользоваться спросом. 

Идея пришла в голову и теперь усердно ищет мозг. 

О ДЕНЬГАХ

Сколько у государства не воруй, своего не вернешь. 

Красиво жить не запретишь, но помешать можно. 

Пока ты семь раз отмеришь, другие успеют отрезать. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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