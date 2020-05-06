Лучшие остроты сатирика в материале "Утро.ру"

Юмор Михаила Жванецкого отличается необычным одесским колоритом. Емкие фразы сатирика сразу становятся крылатыми. "Утро.ру" предлагает вспомнить искрометные высказывания юмориста.

О РАБОТЕ

Одна голова хорошо, а с туловищем – лучше.

Хотел умереть как дед – в своей постели, а не как пассажиры самолета – крича от ужаса.

Лучше длинная живая очередь, чем короткая автоматная.

ОБ ИНТЕЛЛЕКТЕ

Мысль только тогда мысль, когда ее головой думают.

Хочешь все и сразу, а получаешь ничего и постепенно.

Мало знать себе цену, надо еще пользоваться спросом.

Идея пришла в голову и теперь усердно ищет мозг.

О ДЕНЬГАХ

Сколько у государства не воруй, своего не вернешь.

Красиво жить не запретишь, но помешать можно.

Пока ты семь раз отмеришь, другие успеют отрезать.