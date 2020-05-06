Юмористические скетчи комика о коронавирусе - в материале "Утро.ру"

Юрий Стоянов завел Ютуб-канал, где публикует короткие видео на тему коронавируса и самоизоляции. Смешные и актуальные шутки юмориста о жизни на карантине поднимут настроение даже во время пандемии. Подборка злободневных приколов от Стоянова – в материале "Утро.ру".

1. Муж сидит в ванной и пишет своей супруге сообщение: "Разлюбезная моя, Екатерина Матвеевна! Спешу сообщить – у меня все хорошо: температура, самочувствие – все в норме. А тот кашель, что вы недавно слышали, так это я поперхнулся рыбной костью в супе, который вы любезно приготовили. Надеюсь, до скорой встречи".

После этого мужчина дернул ручку двери, однако жена так и не выпустила его из комнаты, прислав ответ: "Любезный муж Костик! Инкубационный период составляет две недели. Крепкая дверь, хороший Wi-fi – что еще нужно человеку, чтобы встретить старость?"

2. Во втором ролике Стоянов сыграл роль мужа, который распылял спиртовой антисептик себе в рот, в то время как его жена недоумевала, куда испаряются санитайзеры.

"Ты не покупай антисептик больше с запахом лаванды – очень плохо идет!" – попросил он уходившую в магазин супругу.

3. – Ты слышал, в Венецию дельфины вернулись.

– Да? А на дачу вернулись соседи, которые ведут себя, как свиньи, – прокричал герой ролика во время уборки мусора. Затем он взял пакет и перебросил его через забор на чужой участок.

Подписчики юмориста оценили его скетчи про самоизоляцию. Многим ролики напомнили шоу "Городок", где Стоянов снимался раньше: "Спасибо вам, Юрий, за классный контент", "Это просто бомба", "Забавно вышло".