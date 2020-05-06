Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Лучшие шутки Стоянова: подборка смешных видео о карантине

Лучшие шутки Стоянова: подборка смешных видео о карантине
Юрий Стоянов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеРассмешат до слез: лучшие анекдоты на 7 мая
Юмористические скетчи комика о коронавирусе - в материале "Утро.ру"

Юрий Стоянов завел Ютуб-канал, где публикует короткие видео на тему коронавируса и самоизоляции. Смешные и актуальные шутки юмориста о жизни на карантине поднимут настроение даже во время пандемии. Подборка злободневных приколов от Стоянова – в материале "Утро.ру".

1. Муж сидит в ванной и пишет своей супруге сообщение: "Разлюбезная моя, Екатерина Матвеевна! Спешу сообщить – у меня все хорошо: температура, самочувствие – все в норме. А тот кашель, что вы недавно слышали, так это я поперхнулся рыбной костью в супе, который вы любезно приготовили. Надеюсь, до скорой встречи".

После этого мужчина дернул ручку двери, однако жена так и не выпустила его из комнаты, прислав ответ: "Любезный муж Костик! Инкубационный период составляет две недели. Крепкая дверь, хороший Wi-fi – что еще нужно человеку, чтобы встретить старость?"

2. Во втором ролике Стоянов сыграл роль мужа, который распылял спиртовой антисептик себе в рот, в то время как его жена недоумевала, куда испаряются санитайзеры.

"Ты не покупай антисептик больше с запахом лаванды – очень плохо идет!" – попросил он уходившую в магазин супругу.

3. – Ты слышал, в Венецию дельфины вернулись.

– Да? А на дачу вернулись соседи, которые ведут себя, как свиньи, – прокричал герой ролика во время уборки мусора. Затем он взял пакет и перебросил его через забор на чужой участок.

Подписчики юмориста оценили его скетчи про самоизоляцию. Многим ролики напомнили шоу "Городок", где Стоянов снимался раньше: "Спасибо вам, Юрий, за классный контент", "Это просто бомба", "Забавно вышло".

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Путин при всех отчитал министра экономразвития

Чиновника отстранили от работы над нацпроектами

Цена на нефть снижается на мировом рынке

Низкая стоимость черного золота ведет к потерям бюджета России в 2020 году в размере 4 триллионов рублей минимум

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей