Собянин принял решение возобновить работу строительных и промпредприятий с 12 мая

В результате возобновления работы строительных и промышленных предприятий работа появится у полумиллиона человек

После майских заработают все промышленные и строительные предприятия. Таким образом, работа появится у 500 тыс. человек. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время совещания по поддержке экономики и социальной сферы в РФ.

Собянин отметил, что запуск предприятий очень важен для экономики города и страны, ведь заказы столичных предприятий создают около 3,5 млн рабочих мест по всей стране. Кроме того, они обеспечивают работу машиностроительных предприятий, предприятий строительной отрасли.

Президент Владимир Путин поддержал инициативу Собянина разрешить промышленным предприятиям работать.

"Считаю, что планы открытия значительного количества предприятий, прежде всего промышленности и стройки, они обоснованны абсолютно", – сказал российский лидер.



Мэр объяснил, что пока рано говорить о запуске работы столичной сферы услуг. Пока открытие таких предприятий, с его слов, пока опасно и может способствовать распространению коронавируса.

"Меры перехода на другие этапы выхода из самоизоляции (...) необходимо поделить на две части: первая часть, самая жесткая, касается сферы услуг, там, где граждане соприкасаются друг с другом, или с предприятиями, которые оказывают услуги. Это салоны красоты, парикмахерские, торговля и другие сферы услуг. Начало работы этих предприятий могут спровоцировать рост или высокую динамику заболеваемости", – объяснил градоначальник.

Он отметил, что критерии для начала работы таких предприятий уже разработали и пока они "достаточно жесткие". При этом на заседании рабочей группы приняли решение об открытии таких предприятий приняли на уровне региона и система будет более гибкой.

Он также отметил, что отдельно от сферы услуг и торговли, отдельно нужно регулировать выход из самоизоляции промышленности, строительства и сельского хозяйства.

"Сфера услуг более жестко контролируется санитарными врачами, что касается промышленности, других сфер, это все-таки в большей степени сфера ответственности самих руководителей", – пояснил Собянин.

В ходе совещания также было озвучено решение о том, что снимать ограничения из-за коронавируса каждый регион будет самостоятельно. Глава Роспотребнадзора рассказала, что меры самоизоляции будут снимать в три этапа: сначала разрешат заниматься спортом и бегать, после заработают учебные учреждения и точки торговли, разрешат гулять, на заключительном этапе откроют парки и разрешат прогулки по ним на расстоянии.