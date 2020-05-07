С 18 числа заработают лишь парки и пляжи

Сочи готовится к ослаблению режима самоизоляции. По крайней мере, такой вывод можно из плана по постепенному открытию туристического сезона в городе. Так, через неделю после майских праздников предлагается возобновить работу парков культуры и развлечений, канатных дорог, экскурсий, а также разрешить людям посещать пляжи и набережные.

Копия документа, который власти города якобы отправили на подпись к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, оказалась в распоряжении редакции портала TourDom.ru.

Как передает издание, во время второго этапа с 25 мая в Сочи начнут работать предприятия общественного питания, жители смогут посещать салоны красоты и небольшие магазины.

А вот гостиницы и другие небольшие отели смогут принимать гостей с 1 июня. Тогда же свои двери откроют санатории, но только те, у которых есть медицинская лицензия.

Как передает портал, ослабления режима направлены на жителей Краснодарского края, если внутри региона снимут ограничения. Летом же россияне из других регионов, где будет благоприятная ситуация с коронавирусом.

По последним данным, в России 177 160 заразившихся коронавирусом. Выздоровели 23 803 пациентов. От COVID-19 за все время эпидемии умерли 1 625 россиян.