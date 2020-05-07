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Власти Сочи объяснили, как будут принимать туристов во время карантина

Власти Сочи объяснили, как будут принимать туристов во время карантина
Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press/www.globallookpress.com
С 18 числа заработают лишь парки и пляжи

Сочи готовится к ослаблению режима самоизоляции. По крайней мере, такой вывод можно из плана по постепенному открытию туристического сезона в городе. Так, через неделю после майских праздников предлагается возобновить работу парков культуры и развлечений, канатных дорог, экскурсий, а также разрешить людям посещать пляжи и набережные.

Копия документа, который власти города якобы отправили на подпись к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, оказалась в распоряжении редакции портала TourDom.ru. 

Как передает издание, во время второго этапа с 25 мая в Сочи начнут работать предприятия общественного питания, жители смогут посещать салоны красоты и небольшие магазины. 

А вот гостиницы и другие небольшие отели смогут принимать гостей с 1 июня. Тогда же свои двери откроют санатории, но только те, у которых есть медицинская лицензия. 

Как передает портал, ослабления режима направлены на жителей Краснодарского края, если внутри региона снимут ограничения. Летом же россияне из других регионов, где будет благоприятная ситуация с коронавирусом. 

По последним данным, в России 177 160 заразившихся коронавирусом. Выздоровели 23 803 пациентов. От COVID-19 за все время эпидемии умерли 1 625 россиян. 

Полина ИВАНОВА

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