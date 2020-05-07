Культурная столица РФ вслед за Москвой приняла жесткое правило

Жителей Санкт-Петербурга обяжут носить маски и перчатки в общественных местах. Об этом рассказал вице-губернатор Евгений Елин.

Елин отметил, что такое нововведение необходимо из-за того, что в скором времени заработают главные промышленные предприятия города и трафик увеличится, а следовательно вырастет и риск заразиться.

Также Елин отметил, что говорить о возможном ослаблении карантина в Питере рано.

"У нас происходит рост и вообще разговор о начале переходного этапа будет только после того, как мы преодолеем пик и пройдет еще две недели",– сказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".



