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В Питере ввели масочный режим

Культурная столица РФ вслед за Москвой приняла жесткое правило

Жителей Санкт-Петербурга обяжут носить маски и перчатки в общественных местах. Об этом рассказал вице-губернатор Евгений Елин. 

Елин отметил, что такое нововведение необходимо из-за того, что в скором времени заработают главные промышленные предприятия города и трафик увеличится, а следовательно вырастет и риск заразиться. 

Также Елин отметил, что говорить о возможном ослаблении карантина в Питере рано. 

"У нас происходит рост и вообще разговор о начале переходного этапа будет только после того, как мы преодолеем пик и пройдет еще две недели",– сказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".


Марина МОНРО

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