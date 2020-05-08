И что увидят жители городов после того, как ограничительные меры наконец снимут

Лишь немногие наивные оптимисты до последнего верили в то, что обещанное властями на 12 мая ослабление карантинных мер обернется отменой "режима повышенной готовности" и всеобщей самоизоляции.



Как выяснилось накануне, никаких послаблений режима с 12 мая ждать не стоит. Уж, по крайней мере, на территории Московского региона. Порадоваться можно будет лишь за работников промышленных предприятий и строительной отрасли, которые выйдут на работу в следующий вторник.





Москва – только hardcore

О возможности такого решения было известно заранее, поэтому от мэра столицы ждали и других послаблений. Людей, прежде всего, интересовала возможность возобновления работы сферы услуг, а также ослабление ограничений в части передвижения. Однако мэр был непреклонен. По словам Собянина, текущая ситуация в городе позволяет возобновить работу всех промышленных предприятий и строек, но сфера услуг все равно останется под ограничениями.

По мнению градоначальника, в противном случае можно спровоцировать рост заболеваемости коронавирусом

Таким образом, в Москве до 31 мая включительно закрыты рестораны, кафе, салоны красоты, торговые и фитнес-центры, парки, а также запрещено проведение массовых мероприятий. Что будет с ними после наступления этой даты, сказать также невозможно, учитывая непредсказуемость ситуации с вирусом и реакцию на нее московских властей.

Довольно смазанным окажется и нынешний год у школьников. Вновь сесть за парты они смогут не раньше сентября. В связи с продлением режима ограничений годовые оценки будут выставлены не позднее 15 мая. С 18 до 31 мая для учащихся 1 – 8-х и 10-х классов дистанционные занятия будут проводиться в режиме свободного посещения.





Три этапа от Анны Поповой

В целом развитие событий в части выхода из ограничительных мер происходит в соответствии со сценарием, озвученным незадолго до этого главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

Ранее в ходе совещания президента с руководителями субъектов федерации, а также главами Роспотребнадзора и Минздрава Попова предложила трехэтапное снятие ограничений.

Первым этапом, по ее мнению, должно стать снятие запрета заниматься физкультурой и спортом на свежем воздухе, гулять с детьми. Параллельно с этим, при условии соблюдения социальной дистанции, могут быть открыты магазины ограниченной площади. Вторым шагом должно стать снятие ограничения на прогулки всей семьей и открытие образовательных учреждений, а также торговых точек большей площади. При этом должно сохраняться ограничение на количество одновременно обслуживаемых посетителей. Третьим этапом Попова предложила разрешить прогулки в парках и скверах при соблюдении социальной дистанции, а также открыть торговые центры без ограничения числа посетителей. Также на третьем этапе предполагается открыть кафе и рестораны.

Судя по вчерашнему решению Сергея Собянина, Московский регион находится еще даже не на первом, а, скорее, на нулевом этапе

Москвичи без одежды

Усердие московских властей в плане защиты населения от коронавируса может обернуться для этого самого населения рядом неприятных сюрпризов. Так, по данным газеты "КоммерсантЪ", после снятия ограничительных мер в Москве может открыться только половина магазинов одежды, обуви и аксессуаров. Торговые сети H&M и Inditex, на площадках которых представлены такие бренды, как Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, объявили о намерении закрыть нерентабельные магазины в ряде торговых центров Москвы. Оптимизировать работу торговых точек может и еще одна крупная сеть - Gap.

Москва – это еще не вся Россия

Впрочем, Москве и Подмосковью вряд ли стоит рассчитывать на лидерство в части выхода из режима ограничений. Пока столичный регион делает лишь первые шаги в этом направлении, во многих других субъектах РФ жизнь постепенно начинает возвращаться в прежнее русло.

Например, в Хабаровском крае власти рассматривают возможности возвращения к работе предприятий малого бизнеса, включая ту самую сферу обслуживания, к которой так строго отнесся московский мэр. По словам губернатора края Сергея Фургала, в ближайшее время могут начать работать организации бытового обслуживания населения.

"Если будет ситуация контролируемая, мы разрешим работу всевозможных парикмахерских, салонов красоты и так далее. Ее можно будет разрешить при условии предварительной записи, чтобы избежать скопления граждан, применения индивидуальных защитных средств, с санитарной обработкой, все как положено. Я думаю, тут можно будет пойти на послабление", – пояснил губернатор.

По словам главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, с 12 апреля в регионе откроют рынки, ярмарки, разрешат возобновить работу парикмахерских и СТО

Тогда же будет снят запрет на перемещение внутри муниципальных образований. Правда, при этом режим самоизоляции в регионе будет сохранен.

Серьезные послабления в регионах ожидаются и в сфере обслуживания автомобилей. Откроют свои двери посетителям дилерские сервисные центры Санкт-Петербурга, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Подмосковья, а также Оренбургской, Рязанской, Тамбовской, Белгородской, Самарской, Саратовской и Липецкой областей.