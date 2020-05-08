Петиция в поддержку iHerb собирает много сторонников

Петиция на глобальной платформе по сбору подписей Change.org в поддержку интернет-магазина iHerb набрала за месяц почти 13 тысяч подписей россиян

Пользователи требуют отменить решение Ульяновского областного суда об удалении приложения iHerb для российских пользователей. Петиция обращена в ФАС, Верховный Суд и Роскомнадзор.

По словам автора петиции, "если мобильную площадку закроют, то и я, и многие просто окажутся лишены возможности заказать ряд качественных товаров, физически недоступных у нас – а это уже является дискриминацией, особенно если принять во внимание, что некоторые витамины и препараты рекомендуют сами врачи".

iHerb специализируется на товарах для людей с ослабленным иммунитетом и авитаминозом, а также на безлактозных, безглютеновых, вегетарианских, веганских и другие видах продуктов для приверженцев здорового образа жизни.

В комментариях к петиции высказывается мнение, что те товары, из-за которых запрещают мобильное приложение маркетплейса, можно свободно купить в аптеках: "Смешно видеть список запрещённых товаров на iherb и при этом видеть все те же товары в аптеке по завышенной стоимости (тот же бренд, те же дозировки, тот же состав). Хватит делать из людей идиотов во благо бизнеса" – негодует один из подписавших петицию.