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Зеленский не упомянул Красную армию в своем поздравлении

Зеленский не упомянул Красную армию в своем поздравлении
Владимир Зеленский. Фото: Официальный Инстаграм-аккаунт Владимира Зеленского (https://www.instagram.com/zelenskiy_official/)
Украинский лидер назвал 9 Мая днем скорби и призвал не устраивать "танцы на костях"

Владимир Зеленский обратился к нации с речью в честь Дня Победы. В своем пламенном послании он не упомянул бойцов Красной армии, которые защищали территорию Украины от фашистов, однако призвал не устраивать из 9 Мая "танцы на костях". 

Зеленский напомнил, что, по приблизительным подсчетам, за время Великой Отечественной войны в боях погибло 50 миллионов человек, 8 миллионов из которых – украинцы. В связи с такими потерями сложно воспринимать День Победы исключительно как праздник и проводить его с улыбкой на лице. 

"Это не рекламная кампания, не соревнование лозунгов, не помпезный конкурс танцев на костях. Потому что для чествования подвига каждого, кто приближал победу главное не громкость, а искренность", – цитирует украинского лидера "Страна.ua". 

Зеленский напомнил, что ветеранов осталось совсем немного. Они отдали войне свою молодость, многие – жизнь, такими бойцами важно гордиться каждый день. 

Кроме того, президент перечислил имена титулованных военнослужащих и героев сражений, которыми должен гордиться каждый украинец. СМИ уточняют, что Зеленский в своей речи не упомянул бойцов Красной армии, которые защищали границы Украины. 

Отметим, что перед торжественной речью он возложил цветы к Холму Славы на территории Ужгорода. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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