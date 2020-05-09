Спасатели выводили из горящего корпуса людей и вывозили аппараты ИВЛ

Появились первые подробности сильного пожара в столице, случившегося в корпусе ГКП № 50, где находились на лечении подхватившие COVID-19. По последним данным погиб человек.

Спасатели рассказали, что сообщение о том, что на улице Вучетича, 21 горит здание поступило на пульт в 20:30 по московскому времени. Известно, что там расположена шестиэтажная Городская клиническая больница Спасокукоцкого, где из-за вспышки коронавируса переоборудовали корпус под инфицированных COVID-19.

После выяснилось, что началось возгорание с палаты на первом этаже больницы. Его потушили в 21:03. За время операции эвакуировали 295 человек. Их развезут по другим больницам.

Умер один человек – это пациент больницы.По неподтвержденной информации – это пациент, которого подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом подробности о личности погибшего не раскрыли.

После информацию о смерти человека подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

В одном из корпусов на первом этаже ГКБ №50 произошло возгорание. Пожар оперативно потушен. Все пациенты эвакуированы и будут перевезены в другие больницы. К сожалению, без жертв не обошлось. По предварительным данным, один из пациентов погиб. Соболезную его родным и близким. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) May 9, 2020

Знакомый с ситуацией источник рассказал, что пожар произошел на первом этаже урологического корпуса, где лечатся москвичи с COVID-19. Якобы причиной возгорание стало воспламенение личных вещей пациентов, передает "Интерфакс".