Дополнительное время для отдыха появится в начале лета

В этом году граждан ждут еще несколько выходных дней в июне. День России, напомним, отмечают 12 июня. В 2020 году праздник выпадает на пятницу, согласно производственному календарю. Таким образом, россиянам предстоят еще одни длинные выходные после майских.

Дополнительный день для отдыха будет и осенью. 4 ноября страна отпразднует День народного единства. В 2020 году он приходится на среду.