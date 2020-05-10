Живот надорвешь: самые смешные анекдоты от Игоря Маменко
Лучшие шутки от звезды "Аншлага" и "Смеяться разрешается" - в подборке от Утро.ру
Специально для наших читателей – смешные до слез приколы.
- Возвращается муж из командировки. Зашел домой, смотрит – жена в постели с любовником. Как выяснилось, его лучшим другом! Мужчина бежит на кухню, хватает нож и вонзает предателю в спину. Он падает замертво. А жена ему:
– Коля, ты так без друзей останешься!
- Выпивший мотоциклист ехал домой после веселой новогодней ночи. Навстречу воробей летит. Он его сбил, пожалел птичку и остановился посмотреть, жива ли. Проверил – сердце бьется. Отвез домой, посадил в клетку, воды налил, хлеба накрошил, и спать пошел.
Воробей проснулся, видит клетку, хлебные крошки и воду и в панике думает: "Ну все, я мотоциклиста убил!"
- Мужик приходит к доктору и жалуется:
– Доктор, я схожу с ума! Вижу уже неделю один и тот же сон – мыши в футбол играют.
Врач ему:
– Голубчик, ты не переживай. Я тебе таблетку дам, ты на ночь выпьешь и никаких мышей!
– Спасибо. А можно я ее завтра выпью?
– Можно. А почему?
– Да у них финал сегодня будет.
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