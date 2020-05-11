Чиновника не стало на 72-м году жизни

Член Совета Федерации и экс-губернатор Рязанской области Олег Ковалев умер после продолжительной болезни. Эту трагическую новость журналистам сообщил помощник сенатора Андрей Глазунов.

Об этом пишет региональное издание "Комсомольская правда".

Глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко подтвердил это печальное известие и рассказал РИА "Новости", что причиной смерти стала остановка сердца.



Ковалев родился в 1948 г. в Краснодарском крае. Он руководил Рязанской областью с 2008 по 2017 год. С сентября 2017-го был представителем регионам в Совете Федерации.



