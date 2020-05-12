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Мошенники нашли еще один способ обмануть россиян

Злоумышленники предлагают людям составить кредитную историю

Во время эпидемии коронавируса участились случаи мошенничества. В интернете появляются фальшивые сайты, которые предлагают составить кредитную историю человека. Однако за анкету с пользователя просят 299 руб., сообщили журналисты

При этом люди не получают документа, а заодно лишаются денег. Однако самое страшное – это то, что злоумышленники получают персональные данные доверчивых россиян. Эту информацию, как пишут "Известия", можно использовать, чтобы похитить деньги со счетов. Некоторые мошенники также предлагают улучшить свой рейтинг платежеспособности. 

Как напоминает издание "Свободная пресса", за первый квартал в России резко возросло число мошеннических сайтов.

Полина ИВАНОВА

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